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ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ

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РАЗБИЛСЯ ГРАДУСНИК! ЧТО ДЕЛАТЬ?

Разбитый ртутный термометр представляет реальную угрозу для жизни и здоровья человека. Даже столь не большое количество металла при комнатной температуре будет выделять в воздух отравляющие пары, которые могут вызвать опасные последствия, вплоть до поражения внутренних органов и смерти. Именно поэтому нужно со всей серьезность относиться к этой ситуации. Промедления и ошибки в этом случае - недопустимы.
  1. Разбился градусник
  2. Как собрать ртуть?
  3. Уборка ртути Службой
  4. Замеры паров ртути

ВПЕРВЫЕ РАЗБИЛИ ГРАДУСНИК?ЧТО ДЕЛАТЬ?

  1. Не собирайте ртуть самостоятельно!

    Это опасно и неэффективно на 90%.

  2. Остерегайтесь мошенников!

    Каждый этап демеркуризации должен фиксироваться анализатором ртути.

  3. Не доверяйте серому бизнесу

    Часто уборкой ртути занимаются "специалисты" по клинингу без специального образования и допуска. Эти организации занимаются всем подряд: дезинфекция, дератизация, дезинсекция, уборка помещений и т.д. Отсутствуют: разрешения, лицензии и допуски.

  4. Будьте бдительными!

    Демеркуризация НЕ заключается в обработке помещения непонятным химическим раствором или распылением газа

  5. Знайте, как работают непрофессионалы

    Ходят в обычной одежде. Встают на коленки. Собирают ртуть руками.

  6. В процессе уборки замеры на наличие ртути НЕ проводятся или проводятся только в начале уборки.

  7. После нанесения реактива, до дезактивации демеркуризатора и смыва солей, замеры проводить не эффективно.

  8. Мошенники

    Ходят с анализатором, или похожим приборам и проводят замеры в режиме реального времени. Достоверными значениями являются значения полученные при прокачке воздуха в течении 1 минуты, на каждую точку.

  9. НЕ заботятся о здоровье клиентов и часто вместо профессиональных дорогих реагентов, дезактивирующих ртуть используют сильно разбавленные бытовые реактивы. В результате время работы раствора для демеркуризации увеличивается до 6-8 часов.

  10. Помните!

    Бытовые средства НЕ могут решить проблему. Вы НЕ должны смывать продукты распада и оставшуюся грязь самостоятельно, это может быть небезопасно.

  11. Категорически недопустимо - Использовать помещения до контрольных замеров.

    Некоторые службы по уборке ртути, используя дешёвые реактивы, не могут ждать столь длительное время работы растворов. Поручают смывать реактивы спустя 6-8 часов, клиентам. Не производят контрольные измерения. Обещают проверить спустя 7 дней. До этого момента использовать помещение - НЕЛЬЗЯ!
image НЕИЗВЕСТНОЕ УСТРОЙСТВО

КАК РАБОТАЕМ МЫ

  • Демеркуризация это серьезно.

    Демеркуризация- услуга требующая наличия: -лицензии по обезвреживанию Ртути( яд-1кл опасности) -специализированного аналитического оборудования. -квалифицированного персонала

  • Уборка ртути проводится только при наличии специального анализатора.

  • Химическая обработка проводится только профессиональными лабораторными составами для демеркуризации. Специально обученными людьми. В специализированных СИЗ.

  • Какие виды анализаторов существуют

    Все работы должные проводиться под контролем анализатора на ртуть. Анализатор паров ртути называется УКР-1МЦ или РА-915. Это крупные приборы переносят на плече.

  • Как происходит мониторинг паров ртути

    Общий фон. При помощи анализатора выявляется наличие паров ртути.

  • Визуальный осмотр. Проводится осмотр помещения на наличие фракций ртути, с помощью профессионального осветительного оборудования узкого спектра излучения.

  • Поиск источников. Поисковый режим анализатора (поисковый щуп). Позволяет определит в каком направлении интенсивнее идут испарения.

  • Отбор проб с поверхностей и анализ на ртуть. Только этот способ позволяет достоверно определить загрязненные поверхности и необходимую площадь для демеркуризации.

  • Демеркуризация этапы

    Механический сбор. Химическая обработка профессиональным реактивом для демеркуризации. Выдержка экспозиции. Нанесение дезактиватора для снятия активности демеркуризатора. Смыв с поверхностей преобразованных солей ртути и остатков растворов. Выдержка экспозиции.

  • Контрольные измерения.

    Контрольные измерения проводятся по окончании работ по демеркуризации. Позволяют выявить эффективность. В случае неудачи, работы проводятся вновь до обеспечения полной безопасности.
image АНАЛИЗАТОР РТУТИ УКР-1МЦ
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ЧТО ТАКОЕ ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ?

Демеркуризацией называют  профессиональную нейтрализацию ртути и ее паров. Попадая в помещение, металл при комнатной температуре начинает быстро испаряться, загрязняя атмосферу. Поэтому недостаточно самостоятельно убрать ртутные шарики и помыть пол — мелкие частицы и ртутная пыль все равно останутся и будут загрязнять воздух ежедневно. Только полная нейтрализация способна решить проблему разбившегося градусника или энергосберегающей лампочки!

Служба экологической помощи «Служба ртути» проводит качественную и профессиональную демеркуризацию в Санкт-Петербурге с последующими замерами ртутных паров, подтверждающих эффективность процедуры. Используемые реагенты  абсолютно безопасны для вас и вашей мебели: все, что останется после демеркуризации — уверенность в том, что квартира безопасна, а отравление ртутью не грозит ни вам, ни вашим домочадцам.

  1. Демеркуризация: 5причин обратиться к профессионалам
  2. Зачем проводить демеркуризацию?
  3. Опасность ртути
  4. Профилактическая демеркуризация - перестраховка или необходимость?

КУДА СДАТЬ РТУТЬ?

Избавиться от ртути не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ее нельзя просто так выбросить в мусорное ведро, пропылесосить и вытряхнуть в мусоропровод или утопить в канализации — такие поступки могут только усугубить ситуацию и привести к неминуемому отравлению. Мелкие частички металла останутся в канализационном отверстии или трубах и будут еще долгое время испускать опасные пары, загрязняющие воздух в комнате,  а пылесос после такого и вовсе придется утилизировать как зараженный ртутью объект.

Что же делать, что бы избавиться от ртути и не навредить ни себе, ни окружающим? Поместите ее в плотно закрывающуюся стеклянную банку и отнести в ближайшую службу экологической помощи или МЧС.

ПОМНИТЕ: полностью избавиться от ртути можно только с помощью профессиональной демеркуризации! Обратившись в «Службу Ртути», вы можете не беспокоиться — специалисты не только обезопасят ваши помещения, но и самостоятельно утилизируют разлитую ртуть.

Экологическая обстановка в г.Санкт-Петербург
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

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