Демеркуризацией называют профессиональную нейтрализацию ртути и ее паров. Попадая в помещение, металл при комнатной температуре начинает быстро испаряться, загрязняя атмосферу. Поэтому недостаточно самостоятельно убрать ртутные шарики и помыть пол — мелкие частицы и ртутная пыль все равно останутся и будут загрязнять воздух ежедневно. Только полная нейтрализация способна решить проблему разбившегося градусника или энергосберегающей лампочки!
Служба экологической помощи «Служба ртути» проводит качественную и профессиональную демеркуризацию в Санкт-Петербурге с последующими замерами ртутных паров, подтверждающих эффективность процедуры. Используемые реагенты абсолютно безопасны для вас и вашей мебели: все, что останется после демеркуризации — уверенность в том, что квартира безопасна, а отравление ртутью не грозит ни вам, ни вашим домочадцам.
Избавиться от ртути не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ее нельзя просто так выбросить в мусорное ведро, пропылесосить и вытряхнуть в мусоропровод или утопить в канализации — такие поступки могут только усугубить ситуацию и привести к неминуемому отравлению. Мелкие частички металла останутся в канализационном отверстии или трубах и будут еще долгое время испускать опасные пары, загрязняющие воздух в комнате, а пылесос после такого и вовсе придется утилизировать как зараженный ртутью объект.
Что же делать, что бы избавиться от ртути и не навредить ни себе, ни окружающим? Поместите ее в плотно закрывающуюся стеклянную банку и отнести в ближайшую службу экологической помощи или МЧС.
ПОМНИТЕ: полностью избавиться от ртути можно только с помощью профессиональной демеркуризации! Обратившись в «Службу Ртути», вы можете не беспокоиться — специалисты не только обезопасят ваши помещения, но и самостоятельно утилизируют разлитую ртуть.