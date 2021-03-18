Избавиться от ртути не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ее нельзя просто так выбросить в мусорное ведро, пропылесосить и вытряхнуть в мусоропровод или утопить в канализации — такие поступки могут только усугубить ситуацию и привести к неминуемому отравлению. Мелкие частички металла останутся в канализационном отверстии или трубах и будут еще долгое время испускать опасные пары, загрязняющие воздух в комнате, а пылесос после такого и вовсе придется утилизировать как зараженный ртутью объект.

Что же делать, что бы избавиться от ртути и не навредить ни себе, ни окружающим? Поместите ее в плотно закрывающуюся стеклянную банку и отнести в ближайшую службу экологической помощи или МЧС.

ПОМНИТЕ: полностью избавиться от ртути можно только с помощью профессиональной демеркуризации! Обратившись в «Службу Ртути», вы можете не беспокоиться — специалисты не только обезопасят ваши помещения, но и самостоятельно утилизируют разлитую ртуть.